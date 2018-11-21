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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - شاهد..عباس ابو الحسن يوجه رساله الي الصحفيين والمصورين
وجه الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن رسالة شكر للصحفيين والمصورين بمهرجان القاهرة السينمائي.
ونشر "عباس" عبر صفحته بإنستجرام، صور له من على السجادة الحمراء خلال حضوره حفل افتتاح القاهرة السينمائيK مساء أمس بدار الأوبرا المصرية.
وعلق قائلا: "شكرًا لكل صحفي ومصور وقف وحارب ساعات طويلة عشان يلقط لنا صورة تظل في ذكرياتنا الشخصية وفِي ذاكرة السينما تحية واجبة لكل واحد منهم".
يُذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن من مختلف الدول شاركوا، أمس، في حفل افتتاح الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي.
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