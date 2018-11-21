كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - صحف إيطاليا: رونالدو يخرج من سباق الفوز بالكرة الذهبية

رونالدو

ركزت الصحافة الإيطالية الصادرة صباح اليوم على أن "كريستيانو رونالدو" مهاجم نادي يوفنتوس أصبح خارج الثلاثي المرشح لجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتشير صحف "لاجازيتا ديلو سبورت"، "كوريري ديلو سبورت" و"لاستامبا" إلى أن "رونالدو" بجانب غريمه التقليدي على الجوائز الفردية "ليونيل ميسي" لا يتواجدان ضمن الثلاثي النهائي المرشح لحصد الجائزة يوم 3 ديسمبر المقبل.

وكتبت صحيفة "كويري ديلو سبورت" أن الفيديو المنشور من قبل نظيرتها الفرنسية "ليكيب" يلمح للثلاثي النهائي من قبل "فرانس فوتبول" وهو "لوكا مودريتش"، "كيليان مبابي" و"رفائيل فاران"، ويستبعد صاحب الجائزة في العام الماضي على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد قبل الرحيل.

وجود "فاران" و"مبابي" يأتي بعد نجاحهما في الفوز ببطولة كأس العالم مع منتخب بلادهما فرنسا في الصيف الماضي، إلى جانب فوز مدافع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا وهو ما يشاركه مع زميله الكرواتي "لوكا مودريتش" الذي وصل هو الآخر لنهائي مونديال روسيا لكنه خسر اللقب.

"مودريتش" في عام 2018 استطاع حصد جائزتي أفضل لاعب أوروبي من قبل "يويفا"، مع جائزة الأفضل في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".