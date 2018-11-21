كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - افتتاح مهرجان القاهره السينمائي لليوم الثاني بمركز الهناجر

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء ثاني أيام فعاليات دورته الأربعين برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، معرض "رحلة مهرجان القاهرة السينمائي" احتفالًا بمرور 40 عامًا على تأسيسه.

يُقام المعرض في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من صنّاع السينما.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح الدورة الأربعين مساء أمس الثلاثاء، بحفل أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم "حسين فهمي، عزت أبو عوف، يسرا، إلهام شاهين، هاني رمزي، محمد رمضان، هالة صدقي، ليلى علوي، كريم فهمي، عمرو يوسف، أحمد فهمي، هنا الزاهد، ظافر العابدين، عائشة بن أحمد، درة، أبوبكر شوقي، المخرج محمد قبلاوي".