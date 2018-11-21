كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - التعليم العالى تعلن بدء التقدم لمنح الإعلان الرابع للمبادرة المصرية اليابانية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العإلى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول فتح باب التقدم بالنظام التنافسى لمنح الإعلان الرابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم.

وتتضمن المبادرة منحاً للحصول على درجة الدكتوراه لمدة 3 سنوات ما عدا تخصصى الطب الإكلينيكى وطب الأسنان، وبعثة للحصول على درجة الماجستير، ومهمة علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة ستة أشهر فقط، وتدريب صيفى لمدة شهر لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، وجمع مادة علمية للماجستير أو للمرحلة الجامعية الأولى لمدة فصل دراسى وأحد أو عام أكاديمى، وبعثات نظام الإشراف المشترك لمدة عام وأحد.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لمنح الماجستير والدكتوراه وجمع المادة العلمية والتدريب الصيفى هو 10 ديسمبر القادم، أما آخر موعد للتقدم لقضاء فصل دراسى أو عام دراسى للمرحلة الجامعية الأولى أو للماجستير وبعثات الإشراف المشترك هو 10 يناير 2019، وذلك على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات www.mohe-casm.edu.eg مع إرفاق صوره ضوئية من جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً، ويتم تسليم الملف الورقى شاملاً كافة أصول المستندات التى تم إرفاقها إلكترونيًا للإدارة العامة للبعثات.

وأوضح التقرير أن التخصصات المطلوبة لجميع أنواع الإيفاد عدا التدريب الصيفى هى: (الطاقة المتجددة، والموارد المائية، والنانوتكنولوجى، وتنمية صناعة الدواء، والتعليم، والصحة والسكان، والتغذية والزراعة، والعلوم البيئية، والعلوم التكنولوجية والهندسية الحديثة والنادرة، والعلوم الاجتماعية، واللغة اليابانية، والأعمال ).

وفيما يتعلق بالكليات المتاح لها مجال التدريب الصيفى تشمل كليات العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات والتجارة وسياسة واقتصاد وإعلام والتربية والآداب والألسن.

ويشترط فى المتقدمين لمنح الدراسات العليا أن يكون المتقدم معيداً أو مساعداً باحثاً حاصلاً على درجة الماجستير أو مدرساً مساعداً أو باحثاً مساعداً فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 30 عاما للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه وجمع المادة العلمية للماجستير ، وألا يزيد سن المرشح عن 35 عاماً لبعثة الإشراف المشترك، وألا يزيد سن المرشح للمهمة العلمية عن 40 عاما للمدرس، 45 عاما للأستإذ المساعد، 50 عاماً للأستإذ، وأن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى جيد جداً على الأقل، والحصول على 6 درجات فى إختبار الـ IELTS أو 79 درجة تويفل دولى ((IBT عند التقدم للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، ويشترط الحصول على 5.5 درجة فى اختبار الـ IELTS أو 59 درجة تويفل دولى (IBT) عند التقدم لبعثة المهمة العلمية وجمع المادة العلمية للماجستير وبعثة الإشراف المشترك، والحصول على مستوى N2 فى اللغة اليابانية، ومستوى N4 للمتقدمين لجمع المادة العلمية للماجستير، وذلك بالنسبة للدارسين المرشحين لتخصص اللغة اليابانية ويتم إعفاؤهم من تقديم المستوى اللغوى المطلوب للغة الإنجليزية، وعليه إحضار شهادة فى اللغة اليابانية، وألا يكون قد سبق له الحصول على أية بعثة أو منحة مقدمة للدولة.

وفيما يتعلق بمنح التدريب الصيفى لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والمرحلة الجامعية الأولى يشترط فى المتقدمين ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاماً من تاريخ الإعلان، ومقيداً بالصف الثانى أو الثالث الجامعى بجامعة مصرية حكومية، وأن يكون حاصلاً على تقدير 3.2 أو جيد جداً أو 80% فى الأعوام السابقة من دراسته. وبالنسبة لطلبة التدريب الصيفى يشترط موافقة جامعته على ترشيحه للمنحة، وتكون المفاضلة بين الطلاب عن طريق المقابلة الشخصية التى ستتم باللغة الإنجليزية؛ للتأكد من المستوى اللغوى للطالب المتقدم لمنح التدريب الصيفى.

أما بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى يشترط الحصول على مستوى N5 فى اللغة اليابانية إذا كان من أقسام اللغة اليابانية، وإذا كان تخصصه فى العلوم الآخرى يشترط الحصول على مستوى لغوى فى اللغة الإنجليزية 5.5 درجة فى اختبار الـ IELTS أو ما يعادلها بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى.

وتنأول التقرير قواعد المفاضلة بين المرشحين للمنح من خلال اللجان العلمية المتخصصة باختيار أفضل المشروعات البحثية بما تتوافق مع الخطة القومية للدولة للبحث العلمى وأفضل العناصر المتقدمة. وللمزيد من الاستفسار يمكن التواصل على الإيميل التإلى: [email protected] ، وللاطلاع على الجامعات والمعاهد التعليمية اليابانية يمكن الرجوع للرابط الإلكترونى الآتى: http://www.jasso.go.jp/en/

وأضاف التقرير أن الإيفاد سيتم وفقاً للتمويل المتاح، ولن تتحمل البعثات أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأى نوع من أنواع الإيفاد المذكورة.