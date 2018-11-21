كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - نيمار يكشف مدى خطورة إصابته في مباراة الكاميرون الودية

نيمار

أرسل "نيمار دا سيلفا" مهاجم نادي باريس سان جيرمان برسالة لجماهير منتخب البرازيل وناديه الفرنسي بعد إصابته القوية في مواجهة الأمس الدولية الودية أمام الكاميرون.

وكتب "نيمار" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "نجحنا في المباريات الأخيرة لاستعادة الثقة بعد خروجنا من بطولة كأس العالم وعدم قدرتنا للمنافسة على اللقب".

وتابع: "مازلنا أقوياء، ونركز على هدفنا لتقديم مستوى أفضل في المباريات المقبلة، جميعنا سعداء بالانتصارات التي تحققها على مدار الفترة الماضية".

وأضاف: "أشكر الجميع كذلك على الرسائل التي بعثتموها لتتمنوا لي الشفاء، لكنني اعتقد أن الإصابة ليست خطيرة".

واختتم: "سعيد جداً بوصولي للمباراة رقم 100 مع منتخب البرازيل، ودائماً ما أكون فخوراً بتمثيل أفضل منتخب في العالم".