كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - ميلان يستهدف مدافع تشيلسي الشاب في يناير

تشيلسي

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن هدف نادي ميلان في يناير المقبل بفترة الانتقالات الشتوية لتدعيم دفاعاته تحت قيادة المدرب "جينارو جاتوزو".

ويراقب الروسونيري بحسب الصحيفة المدافع الدنماركي الدولي المميز "أندرياس كريستينسن" لاعب نادي تشيلسي، رغم ربط التقارير الإخبارية النادي الإيطالي بمحاولة ضم زميله المخضرم "جاري كاهيل".

ووضع "ليوناردو" المدير الرياضي البرازيلي في سان سيرو، عدة أهداف له في يناير لمحاولة التعاقد معها لتقوية صفوف ميلان مثل "زلاتان إبراهيموفيتش" من لوس أنجلوس جلاكسي للهجوم، "ستيفانو سينسي" من ساسولو لتدعيم مركز صناعة الأهداف و"رودريجو كايو" من ساو باولو لمركز الوسط الدفاعي.

وعاد "كريستينسن" إلى صفوف تشيلسي مرة أخرى في العام الماضي 2017، بعد فترة إعارة لصفوف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، نجح خلالها في جذب الأنظار إليه ليقرر "أنطونيو كونتي" المدير الفني السابق للنادي اللندني استعادته بسبب تقدم "كاهيل" وزميله "ديفيد لويز" في العمر.

الصفقات التي يستهدفها ميلان ليس من السهل التعاقد معها، خاصة وأنه مراقب من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى لا يخترق قواعد قانون اللعب المالي النظيف.