كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - ١٩ يناير.. محاكمة نجلي مبارك في التلاعب بالبورصة بأكاديمية الشرطة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، نظر محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، بجلسة 19 يناير 2019 على أن تعقد جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي وعضوية المستشارين محمود محمد محمد يحيى رشدان وعبد الله عبد العزيز متولي ولأسلمة يوسف أبو شعيشع بسكرتارية مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر للنظر موضوعا، وتم تأجيلها بالأمس إداريا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كانت المحكمة نظرت تظلمهم على قرار حبسهم وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم يبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.