كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:54 مساءً - تقارير.. برشلونة يصرف النظر عن موهبة برازيلية وريال مدريد يقترب

برشلونة

صرف نادي برشلونة النظر عن فكرة التعاقد مع الموهبة البرازيلية الجديدة "بيدرينيو" لاعب وسط كورينثيانز في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة النادي ترى صعوبة في حسم الصفقة، خاصة بعد إنفاقها مبلغ 41 مليون يورو لضم مواطنه "مالكوم" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ناديه السابق بوردو.

الإدارة في برشلونة عندما فكرت في الحصول على توقيع لاعب جديد يكون بديلاً للفرنسي "عثمان ديمبلي"، لم تجد أفضل من "مالكوم" خاصة وأن لديه خبرة في الملاعب الأوروبية مع نادي بوردو.

ويأتي سبب تخلي البلاوجرانا عن إتمام التعاقد مع "بيدرينيو"، هو تحذيرات من قبل السكرتير الفني "أندريه كوري" في البرازيل بأن اللاعب لديه بعض المشاكل البدنية التي لا تجعله قادراً على الاستمرار في الملعب لمدة 90 دقيقة، وهو ما يؤكد صعوبة تأقلمه على اللعب في مستويات عالية مثل الدوري الإسباني.

وتابعت الصحيفة أن بعد انسحاب برشلونة من الصفقة، أصبح الغريم ريال مدريد وحيداً في سباق الفوز باللاعب البرازيلي الشاب البالغ من العمر 20 عاماً.

وفي ريال مدريد، هناك تواصل من قبل "رونالدو نازاريو" مالك نادي بلد الوليد مع "فلورنتينو بيريز" للتعاقد مع "بيدرينيو" في يناير القادم، وحصول الأخير على اللاعب البرازيلي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم للاستفادة الفنية منه وتجهيزه بأفضل طريقة ممكنة للمستقبل لصالح الملكي.