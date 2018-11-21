خناقة بين أحمد فهمي ومتابعي هنا الزاهد: "إنت جربوع"

عاد الفنان أحمد فهمي للرد على متابعي خطيبته الفنانة هنا الزاهد عبر التعليقات على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد أن نشرت صورة تجمعهما خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء أمس.

نشرت "هنا" صورة لهما على السجادة الحمراء، وكتب لها أحد متابعيها ينتقد الفستان، فرد عليه أحمد فهمي قائلا: "أنت متعرفش تمشي جنبه مش تشتريه"، وقال حساب حمل باسم يزيد شديد، في تعليقه: "والله ميتسهلكيش"، ليرد عليه فهمي، "وتستاهلك أنت يا جربوع؟".

أثار رد "فهمي" على جهور "هنا" جدل كبير على السوشيال ميديا، لكن معظم الجمهور المحب لهنا الزاهد استاء من طريقة "أحمد" ووصفوه بالمتكبر، فقالت إحدى متابعات خطيبته: "أنا بجد مستغرباكي يابنتي والله انتي بنت ناس معرفش قابلة ازاي بحد أسلوبه كدة"، وقال أحد المتابعين في تعليق آخر: "ده أسلوب دفاع ده ربنا يرحمنا برحمته".

وقالت أخرى: "أنا مش معترضة على إنه يدافع عنها بس في إسلوب كويس ممكن يتكلم بيه مش يقول انت متعرفش تعدي من جنبه مش تشتريه انتوا بجد مقتنعين بالإسلوب ده إنه حب"، وقال آخر، "عيب عليك".

وقف بعض المتابعين على الحياد، وطالبوا أحمد بالكف عن الرد على من يسيئوا إليهم فهم نجوم وعليهم تقبل الأمر وقال أحد المتابعين: "أبسط حاجه انك متردش عليهم أصلا"، وقال آخر، "أنت بترد ليه أصلا على الناس دي".

تلك ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها "فهمي" للرد على تعليقات جمهور هنا الزاهد، فقد سبقه عدة مرات دخل فيها "فهمي" في مشاجرات إلكترونية مع متابعي خطيبته، ما جعلها تغلق التعليقات على صورها بموقع "إنستجرام" مؤقتا وما أن فتحتها مرة أخرى عاد "فهمي" ليرد على المتابعين.

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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