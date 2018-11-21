هاني الناظر يجيب على الأسئلة الشائعة حول تساقط الشعر

أجاب الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على الأسئلة الواردة من المتابعين فيما يخص الشعر ومشاكله المتكررة والعديدة، منها:

1- متي يمكن القول بمعاناة الشخص من سقوط شعر مرضية؟

إذا وجدت يوميًا على المخدة صباحا أكثر من 120 شعرة، لأن هذا يعني أن الشعر يتساقط تلقائيًا.

2- ماهو العلاج المناسب لتساقط الشعر؟

كبسولات "Royal vit G"، يتم تناولها لمدة شهرين أو 3 أشهر، بعد تناول الإفطار يوميًا، بالإضافة لعمل حمامات زيت مكونة من خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون وزيت الجزر وزيت السمسم، وذلك لتدليك فروة الرأس والشعر مرتين أسبوعيًا.

3- ماهو أفضل شامبو يتم استخدامه؟

كل أنواع الشامبو تصلح ولكن هناك الأنواع الجديدة ومنها:

Strong ville shamopoo، Treato shampoo Hairmix shampo، protecare shampoo

4- ماهو حل قشرة الشعر؟

عقب غسل الشعر ندهن فروة الرأس بأي نوع من أنواع شامبوهات القشرة، ونتركه على فروة الرأس حوالى 10 دقائق ثم يتم شطفه، ويمكن استخدام شامبو Dandel.

5- هل كل كريمات فرد الشعر التي تحتوي على كرياتين أو بروتين أو كولاجين أو غيرها فعلاً خطيرة؟

خطيرة جداً على الصحة والشعر والجلد وممكن تأثيرها يظهر بعد 3 أو 4 مرات، حتى لو كان زيرو فورمالين، وأضاف أنه يمكن استخدام السيشوار ولكن بمعدلات قليلة.

6-هل يوجد علاج للصلع الوراثي؟

للأسف لا يوجد علاج دوائي لسقوط الشعر.

​