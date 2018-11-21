بالصور| صوفيناز ترقص "سلو" وبالعصا ببدلة زرقاء في اليابان

نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صوفينار ببدلة رقص زرقاء شرقية وعليه ورود ملونة، وقامت بحركات استعراضية، ورقصت بالعصا، و"سلو"، وكتبت تعليقا على الصور، "صباح الخير من اليابان".

وتفاعل جمهور صوفينار معها عبر التعليقات وكتبوا تعليقات عديدة منها: "كتير حلوة"، و"ملكة".

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