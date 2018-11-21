بعبارة سياسية.. إليسا تهنئ "جارة القمر" فيروز بعيد ميلادها

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا المطربة فيروز، بعيد ميلادها اليوم، من خلال تغريدة عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

ودونت إليسا: "يمكن مش دايما عنا استقلال.. بس الأكيد إنو دايما عنا فيروز"، في عبارة تحمل إسقاط سياسي على الوضع الحالي في لبنان من انقسامات وصراعات طائفية، مضيفة: "عقبال كل سنة.. يوم فيروز".

وتفاعل نشطاء موقع "تويتر" مع التغريدة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات المهنئة لـ"جارة القمر" بعيد ميلادها.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فيروز، المولودة بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1935، وقدّمت مسيرة فنية طويلة بين أغاني والأعمال المسرحية، بصحبة زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني.

​