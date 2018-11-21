بالصور| "زي فرعوني" و"بدلة تقليدية".. أغرب إطلالات الفنانات بـ"القاهرة السينمائي"

لفتت بعض الفنانات الأنظار بإطلالتهن "غير المألوفة" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، المنعقد مساء أمس.

ورصد "هن" أبرز الأزياء غير التقليدية، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

ظهرت الراقصة سما المصري بفستان أبيض طويل، مزين بحُلي فرعونية، تجمع بين الأزرق والأصفر والبني، واضعة تاج أميرات فرعوني على شعرها.

واختارت الفنانة رانيا يوسف، ارتداء بدلة سوداء غير تقليدية، تتكون من قميص وسترة قصيرة وبنطلون ضيق، بالإضافة إلى رابطة عنق وقبعة تحملان اللون نفسه، فضلا عن تزين إطلالاتها بذيل طويل يحمل نقوش "3D".

وأطلت ميس حمدان بفستان أخضر لامع، مزين بالدانتيل في منطقتي الصدر والظهر، بالإضافة إلى تغطيته الذراع الأيمن لها، في تصميم مختلف وغير معتاد.

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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