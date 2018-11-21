بالصور| 3 إطلات مختلفة لمي سليم وشقيقاتها في مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة ميس حمدان، مجموعة صور جديدة بصحبة شقيقتيها الفنانة مي سليم وخبيرة الأزياء دانا حمدان، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت الشقيقات بـ3 إطلالات مختلفة، حيث أطلت "مي" بفستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه يحمل نقوش "3D"، فضلا عن أنه مكشوف الظهر، فيما ظهرت دانا بفستان "أوف شولدر" قاتم اللون، فيما اختارت "ميس" ارتداء فستان أخضر لامع، مزين بالدانتيل.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع إطلالات الثلاثي، التي حصدت على مايزيد عن 12 ألف تسجيل إعجاب، خلال الساعات القليلة الماضية.

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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