بالصور| العناية الإلهية تنقذ رضيعة هندية من الموت تحت عجلات القطار

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دفع رجل هندي بزوجته وطفلته بعمر عام فقط، من إحدي القطارات بمدينة "ماثورا"، في ولاية "أتر برديش" بشمال الهند، بعد تعرضه للسرقة داخل القطار، لتسقط الطفلة من يد والدتها على قضبان السكك الحديدية، بحسب ماذكرته صحيفة "إنديا تايمز".
رغم محاولات الأم المستميته لالتقاط الطفلة والإمساك بها، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل، ليتحرك القطار بأقصى سرعته من فوق الطفلة، والأم في صراخٍ تام خوفًا من فقد طفلتها وخشيةً عليها من الموت، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفلة من الموت بأعجوبه الذي كاد أن ينهى حياتها للأبد.
وتفاجئ الناس بأن الطفلة مازالت على قيد الحياة ولم يمسسها أي أذي أو ضرر، وقاموا بالتقاطها وتسليمها لوالديها.
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