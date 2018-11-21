بالصور| تحت تأثير الكحول.. بريطاني يعتدي على صديقته بالضرب عاريا

اعتدي شاب بريطاني يدعى جاك بوشل، ويبلغ من العمر 22 عامًا، بالضرب على صديقتة جادي جالاجر، بطريقة وحشية أدت لإصابتها بجروح عميقة في وجهها أثناء تواجدهما في منزلها، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوجهت الفتاة للشارع هربًا منه ومن الآذي الذي أصابها، لتطلب الإستغاثه من إحدي جيرانها قائلةً: "ساعديني، إنه سيقتلني"، ليركض وراءها الشاب وهو عاريًا تمامًا غير مدرك لما يقوم به نتيجة وقوعه تحت تأثير الكحول والمخدرات، ويقوم بإلقائها على الأرض، وركل جسدها، مما أفقدها توازنها.

سارع الجيران بطلب الشرطة حتي يتمكنوا من إنقاذ الفتاة من الضرب والإعتداء الذي يواجهها، وتم القبض عليه، وقالت الفتاة أثناء التحقيقات: "ظننت أنه سيقتلني، أنا متأكدة من أنني لو لم أتمكن من الهرب لكان قد قتلني، لم يبد أي علامات على التوقف وكان خارج السيطرة تماما، فقد لحقني إلى الشارع عاريا، وحتى عندما فقدت الوعي ظل يركلني".

وكان الشاب يتعامل بطريقة عنفوانية وعدوانية مع الضباط، وتطور الأمر لقيامه بتهديدهم بإغتصاب زوجاتهم، ليتلقي عقوبة تصل للسجن لمدة 28 شهرًا.

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