فانز تُطلق جديد أحذيتها الرّياضية.. لمسة من الأزهار اليابانيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعد "فانز" Vans من أبرز علامات الأحذية الرياضية الكلاسيكية، وبمناسبة موسم العطل طرحت العلامة الأمريكية مجموعة من الأحذية الرياضية المصنوعة من الساتان المطرز.

وتتكون المجموعة المسماة "مهرجان الساتان" Festival Satin من 6 نماذج من أحذية فانز بأنماط مختلفة، مُغطاة بقماش الستان الحريري والمطرز بالأزهار، والتي تجمع بين الأنوثة والنعومة والفخامة واللمسة اليابانية المنعكسة من تطريزات الأزهار، فتذكرنا تصاميمها ببدلة الكيمونو.

وإذا كنت أيضًا من محبات أحذية Vans، يمكنك الاختيار في هذه المجموعة الجديدة بين Classic Slip-On و Old Skool و Sk8-Hi Reissue، وستحلمين بوجود زوجٍ منها على الأقل في خزانتك لهذا الموسم.

وتأتي الأحذية بلوحة ألوان متنوعة تشمل الأسود والأحمر والأبيض والذهبي، أما أسعارها فتتراوح بين 70 و 100 دولار، وهي متاحة للشراء في متاجر العلامة.