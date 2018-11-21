شاهدي أعجب جلسات تصوير الحوامل.. غريبة ومثيرة للسخرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعد فترة الحمل من أكثر المراحل المميزة التي تمر بها السيدة ويكون لها سحر خاص من نوعه، خاصة أنها تعد باب انفتاحها على عالم الأمومة الذي يشكل حلم الكثيرات.

أثناء الحمل ومنذ أول يوم في رحلة الـ 9 أشهر، تقدس الحامل كل لحظة تمر وتريد تسجيلها، حيث تحمل صغيرها في بطنها وتشعر بكل حركة منه.

ومع اقتراب موعد الولادة، تحب الكثيرات إجراء جلسة تصوير لتسجيل شهور الحمل الأخيرة قبل استقبالها مولودها المُنتظر، ولكن في حين أن لكل شخص ذوقه، إلا أن صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت مجموعة غريبة من صور الحوامل.

على الرغم من أن بعض السيدات أردن تسجيل شهور الحمل الأخيرة بطريقة مميزة، إلا أنها اتخذت منحى مُختلف تمامًا لتصبح غريبة ومثيرة للسخرية أيضًا، فمن بين الصور استلهمت سيدة إطلالتها من حورية البحر ولكن النتيجة ليست كما تتوقعين.

في إحدى الصور، اختارت سيدة رسم شكل كرة بيسبول على بطنها الكبير، في حين يمسك زوجها بعصا البيسبول، في إطلالة غريبة ومقلقة أيضًا، حيث يظهر الزوج وكأنه على استعداد لضرب الكرة التي تأخذ دورها بطن زوجته، كما اختارت أخرى أن يبدو بطنها الكبير على هيئة رجل الثلج.

بالإضافة إلى ذلك، ابتكرت حامل فكرة فريدة من نوعها ومثيرة للضحك أيضًا للكشف عن جنسية مولودها، واستخدام كلمة Boy ولكنها قررت أن تصبح هي حرف الـ "B"!

ليست تلك هي اغرب الأفكار فقط، شاهدي مختلف الصور وسترين بنفسك.