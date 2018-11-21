بيرين سات تكشف عن جديدها بعد انشغالها بمحاولة الإنجاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التركية بيرين سات عن استعدادها للمشاركة في ثاني مسلسل تلفزيوني من إنتاج شبكة نتفليكس العالمية، ونشرت عبر حسابها الخاص على إنستغرام فيديو من ترحيب الشركة بها بعد توصلهما لاتفاق للمشاركة في ثاني إنتاج تركي للشركة.

وأبدت سات سعادتها بهذا العمل، خاصة وأنها غابت فترة طويلة عن المسلسلات بسبب انشغالها بمحاولة العلاج من أجل الإنجاب من زوجها المغني التركي الشهير كينان دوغلو.

ولم تكشف نتفليكس أو النجمة التركية أي تفاصيل عن العمل، إلا أن الجمهور أبدوا حماستهم لهذا الاتفاق بانتظار أسماء بقية النجوم والمقرر مشاركتهم في العمل.

وعلى صعيد آخر؛ تستعد الشبكة لعرض أول مسلسل تركي من إنتاجها في شهر ديسمبر المقبل، ويحمل العمل اسم "المُحافظ" أو "الحامي"، من بطولة النجم شاتاي أولسوي، والذي استطاع تحقيق شهرة واسعة من خلال مسلسله "في الداخل".

ورصدت نتفليكس ميزانية ضخمة جدًا من أجل الترويج للمسلسل في شوارع تركيا، حيث قامت الشركة بنشر لافتات ضخمة في الشوارع مُعلنة عن بدء عرضه وهو يوم 14 ديسمبر المقبل، كما وأعلنت الشركة عن مفاجأة للجمهور بشأن مقابلة نجوم المسلسل في يوم 5 ديسمبر المقبل.