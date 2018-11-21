ما هو النظام الغذائي الأنسب لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد تضرر الأنسجة الداخلية الحساسة للشرايين من أكثر المخاطر الصحية التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وقد يحدث هذا عندما تتشكل طبقة من الكولسترول الضار على طول جدران الشرايين الرئيسية، الأمر الذي يسبب حدوث تصلب في الشرايين، وعدم انتظام في دقات القلب، وصولا للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية المفاجئة.

من هنا يحاول الشخص الذي يعاني من تلك المشكلة اعتماد نظام غذائي معين، يساعده على التخلص من هاجس الموت المبكر.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله اختصاصية التغذية شيرين منسى الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب نوعية الطعام التي تساعد المريض على درء تفاعلات تلك المشكلة الصحية.