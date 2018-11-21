بالنسياغا تستعين بعارضات افتراضيات ترويجا لمجموعة صيف 2019 (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في عرض ربيع وصيف 2019، قدم المدير الإبداعي ديمنا جاسفاليا مجموعة بالنسياغا الجديدة على مدرج مضاء بأضواء LED المشعة، لينقل بذلك العلامة إلى بعد جديد كليًا.

ومع إنطلاق الحملة الرقمية لنفس المجموعة، خطى المصمم خطوة أخرى نحو المستقبل واستعان بطريقة جديدة ومؤثرة ترويجا لمجموعته، حيث تعاون مع الفنان الدانماركي يلماز سين لعرض قطع المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اجتاحت إنستغرام وباقي المنصات بشكل فيروسي.

وتكونت الحملة الإعلانية من عدة أشرطة فيديو قصيرة تظهر فيها عارضات افتراضية، وهن يرتدين قطع مجموعة ربيع وصيف 2019، في البداية يظهر الفيديو العارضات وهي تقف في عارضة طبيعية، وبعدها يتم تشويه شكلها فتصبح في وضعية غريبة.

وحول مفهوم هذه الحملة، قال الفنان الدانماركي: "أردت استكشاف علم التشريح البشري وتخيّل أشكال غير ممكنة في الواقع، كنت أنوي إظهار أشياء غير سارة بطريقة ممتعة ومفاجأة للناس".