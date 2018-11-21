ويزو تكشفُ عن تعرّضها للتنمّر بسبب وزنها.. وتؤكّد: لُقّبتُ بـ"ماما عضلات"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدّتْ الفنانة المصرية، ويزو، بطلة فرقة مسرح مصر، أنّها تعرّضتْ للتنمّر في الصِّغر، بسبب وزنها الزّائد، مشيرة، إلى أنّها كانت ضخمة، حتى وهي صغيرة، حيث تميّزت بالطّول والسّمنة، خلال مراحل التعليم.

وقالت ويزو، في حوارها مع الفنان المصريّ أشرف عبدالباقي، في برنامجه "قهوة أشرف" المُذاع على قناة "الحياة"، أنّه أُطلق عليها أثناء مراحل التعليم الأساسيّ "ماما عضلات"، مُشيرة، إلى أنّ والدتها كانت تطفئ غضبها من استهزاء زملائها بها.

ومن جانبه، قال الفنان المصريّ، سامح حسين، إنّه تعرّض أيضًا، للتنمّر خلال فصول الدراسة، مُشيرًا، إلى أنّه كان يُطلقُ عليه "الولد الدحيح"، لكثرة مذاكرته لدروسه.

وأضاف حسين، خلال ذات اللقاء، أنّ زملاءه بالدّراسة كانوا يسخرون منه، بسبب اهتمامه بدروسه، واعتكافه عليها ليل نهار، قائلاً: "زملائي كانوا يسخرون مني كثيرًا في المدرسة".