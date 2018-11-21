ّعائشة بن أحمد تتعرّضُ لهجوم قاسٍ بسبب فستانها في "القاهرة السينمائي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت الفنانة التونسية، عائشة بن أحمد، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائيّ الدوليّ، في دورته الـ40، بفستان أصفر، أثار الجدل بتصميمه الذي يشبه إلى حدّ ما، الملابس الداخلية.

وهاجم متابعو الفنانة التونسية، إطلالتها، التي وصفوها بـ"الجريئة" بأسلوب حادّ، حيث وصلتْ حدّ الشّتائم، مُنتقدين ظهورها بهذا الشّكل.

وقال أحد المتابعين: "زفت.. كل ما نقول على حد محترم يطلع زفت.. اتقوا الله"، وعبّر آخر قائلاً: "اللون حلو لكن التصميم من فوق مش حلو ومبتذل"، وعلّق أحدهم: "كأنك لابسة قميص نوم وملابس داخلية المفروض تختاري فستان جيد للحفلة".

بينما أكّد متابعون آخرون، أنّ هذا التصميم، واللّون، ناسبا عائشة، وأظهراها بشكل أنثويّ جذّاب.

يُذكر، أنّ فعاليات مهرجان القاهرة الدوليّ تستمر لمدة 9 أيام، يعرض خلالها مجموعة مختارة من الأفلام العربية، والأجنبية، التي يبلغ عددها نحو 160 فيلمًا، من 59 دولة، معظمها حاصلة على جوائز هامّة، من المحافل الدولية.