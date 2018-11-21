ما السن المناسب لتناول طفلك الرضيع الألبان الحيوانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر تلجأ كثيرات من الأمهات إلى تقديم الألبان الحيوانية لطفلها الرضيع، ظنا أن ذلك يساعد في زيادة نموه بسرعة أكبر خاصة في حالة قلة إدرار اللبن الطبيعي، إلا أنه يجب معرفة السن المناسب حتى لا تضر بصحة الرضيع. لمتابعة القراءة إضغط هنا الكونسلتو

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