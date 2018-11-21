كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:05 صباحاً - انقلاب مينى باص داخل نفق القطامية.. وإصابة 4 طلاب
ظهرت كثافات مرورية إثر حادث انقلاب مينى باص مدارس بنفق القطامية و نتج عنه إصابة 4 طلاب ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من محور الشهيد الى القطامية و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة داخل نفق القطامية بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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