كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:05 صباحاً - انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الزراعى وإصابة 8 أشخاص
أصيب 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الزراعى أمام كفر أبو جمعة، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الزراعى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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