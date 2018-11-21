كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:05 صباحاً - اتفرج.. ماعز تثير الرعب بسبب ولادتها مخلوق يشبه الانسان والخنزير

انجبت ماعز مخلوقا غريبا أثار رعب صاحبة المزرعة وأهل القرية، فالمولود عبارة عن كائن نصف خنزير ونصف إنسان.

تمكن الخوف من صاحبة المزرعة والتي تدعى "جوزفين ريبيكي" من أن يكون هذا المخلوق ملعونا ويمكن أن يجلب الحظ السيئ للعائلة، فيما فسر البعض من أهل القرية أن المخلوق يمكن أن يكون "شيطانا متحولا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقالت "جوزفين" إن الماعز ولدت هذا الكائن في بداية نوفمبر الحالي، بالمزرعة الصغيرة في سلطان كودارات بالفلبين.

وأشارت إلى أن الكائن عبارة عن خنزير، مع مزيج من شكل الإنسان، كما قالت: "لقد صُدمنا، لا يمكننا تفسير كيف حدث ذلك".

وأضافت للأسف ، نفقت الماعز الأم ، مما أثار مخاوف من أن المخلوق يكون "شيطانا متحولا" وأن لعنته تجلب سوء الحظ.

وقال الدكتور أجابيتا ساليس من معهد علوم الحيوان بجامعة الفلبين إن الجنين يعاني فيما يبدو من طفرة جينية في الرحم.

وأضاف: 'إنها حالة محتملة من الطفرات الوراثية ومن المحتمل أيضًا أن تكون الأم مصابة بمرض يسمى حمى الوادي المتصدع من لدغات البعوض وهذا ما أدى إلى ضعف نمو الرضيع".

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