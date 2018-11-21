كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:05 صباحاً - على السجادة الحمراء.. غادة والي تعطي درساً لكل مسؤول في مصر

كتب - محمود عبد العال

خلال دقائق على الريد كاربت أو السجادة الحمراء أعطت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي درس لكل مسؤول في مصر عندما ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصحبة أبناء مصر من ذوي الإعاقة وهي تمسك بأيديهم لتوجه رسالة قوية لكل مسؤول بأن الحفلات لا تكتمل إلا بالعمل وليس للسهر والتكريم فقط.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنها تهتم دائما بتوثيق برامج ومبادرات الوزارة من خلال أفلام وثائقية قصيرة أبطالها أشخاص حقيقيين، مشيرة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام أكثر من رائع.

وأضافت "والي" : إن أفلام الوزارة شاركت لي عدة مهرجانات محلية ودولية مثل مهرجان كان ووهران ونيودلهي وغيرها، كما شاركت أفلام الوزارة في المهرجان القومي للسينما وساقية الصاوي، مضيفة أن الوزارة حصلت على جائزة في مهرجان نيودلهي هذا العام عن فيلم "فرصة تانية" وهو فيلم يوثق تجربة تطوير المؤسسة العقابية في المرج وما أعطته المؤسسة من فرصة تانية للأبناء المتواجدين داخلها كي يكونوا عنصر مفيد للمجتمع.

ولفتت إلى أن الوزارة توثق كل أعمالها بأفلام وثائقية تسجيلية قصيرة على لسان أبطال حقيقيين.

ودخلت غادة والي إلى السجادة الحمراء بالمهرجان بصحبة مايكل مجدي عازف بيانو وشاب من ذوي الإعاقة فسرت هذا بقولها إن هذه الفكرة تستحق الاحترام وهي فكرة الدمج وأن يعتاد المجتمع على تواجد ذوي الإعاقات المختلفة في كل الفعاليات والأماكن وأن يكون وجودهم شئ طبيعي ومعتاد وأن نحاول تغيير نظرة المجتمع لهم من التواجد في المنزل إلى الخروج والعمل والاندماج، مضيفة أن الشخص من ذوي الإعاقة من حقه وحق أسرته أن يكون متواجد وأن نعتاد على احترامهم وتواجدهم وتوفير الإتاحة لهم في دخولهم وخروجهم.

