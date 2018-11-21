كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:05 صباحاً - اتفرج.. 8 طرق لتكون ايجابيا.. اضحك



نشرت صفحة Buzzkito علي الفيس بوك مقطع فيديو يوضح 8 طرق لتكون ايجابيا وسعيدا. 1_ لا تضيع وقتك في القيل والقال 2_ كن انت 3_ تعامل بلطف 4_ لا تجادل 5_ اضحك 6_ كن نشيطا 7_ استرخي 8_ نم جيدا اضغط لمشاهدة الفيديو

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