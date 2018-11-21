كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 09:51 صباحاً - تصريح صادم من أول مسلمة في الكونغرس الأمريكي حول قضية خاشقجي

انتقدت العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، بيان الرئيس دونالد ترامب حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وما تضمنه من تأييد للسعودية.

وقالت عمر في تغريدة لها على موقع تويتر: "مرة أخرى، يثبت رئيسنا أنه لا يمكنك شراء بوصلة أخلاقية".

وأضافت أن "المملكة العربية السعودية تثبت أنه يمكنك، من ناحية أخرى، شراء رئيس".

جاءت انتقادات إلهان عمر، المسلمة من أصل صومالي، التي فازت مطلع الشهر الحالي بمقعد في مجلس النواب في الانتخابات النصفية، لتكون بذلك أول محجبة تفوز بمقعد في الكونغرس، جاءت بعد إعلان ترامب أن إدارته تعتزم البقاء شريكا ثابتا للسعودية "لضمان مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل"، على الرغم من اعترافه بأنه "من المحتمل جدا" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان على علم بمقتل خاشقجي.