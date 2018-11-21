في مهرجان القاهرة السينمائي.. الأسود والذهبي يسيطران على إطلالات نجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت نجمات ونجوم الفن المصري والعربي بإطلالات مختلفة وجذابة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية أمس الثلاثاء.

ورصدت كاميرا "فوشيا" سيطرة اللونين الأسود والذهبي على أغلب إطلالات النجمات والنجوم، وإن اختلفت القصات والستايلات من حيث الشكل والخامات، حيث تفننت كل نجمة في محاولة لفت الانتباه إليها من خلال أناقة الفستان وروعة الإطلالة.

وشهد حفل الافتتاح توافد عدد كبير من نجمات ونجوم الفن وصناع السينما على السجادة الحمراء، وتنافس الجميع في الحصول على الأضواء.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدأ دورته الأولى منذ 42 عامًا، وتستمر الدورة الـ40 هذا العام من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري، ويشهد عرض 40 فيلمًا، بينها 15 عالميًا.