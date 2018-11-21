ريم ارحمة تُحدث تفاعلاً واسعًا بارتدائها الحجاب.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة البحرينية ريم ارحمة تساؤلات وحيرة جمهورها بعد نشرها صورة لها عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" بالحجاب دون أي تعليق منها.

وانهالت التعليقات على صورة "ارحمة" التي تسألها إن كانت قد ارتدت الحجاب بالفعل، كما دعا لها البعض بالثبات وأن تصبح الصورة حقيقة.

وتوقّع البعض أن الصورة جزء من دور جديد ستقدمه، مؤكدين أنها جميلة سواء بالحجاب أو بدونه.

وعلقت إحدى متابعات النجمة البحرينية على الصورة، قائلة: "حبيبتي.. وايد تعجبني شخصيتج متحمسين حق مسلسل رمضان نبي نشوف إبداعج".

وأضافت أخرى: "ويا حلو الحجاب علييج الله يهديج يا رب وتتحجبين من قناعه منج".

يذكر أن ريم تواصل حاليا تصوير مسلسل "غصون في الوحل" للمخرج محمـد دحام الشمري، وبطولة مجموعة من الفنانين منهم هدى حسين وفوز الفهد وأميرة محمد وسواهم، وكذلك مسلسل "موضي"، إخراج منير الزعبي.