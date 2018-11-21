شيماء سبت: المنتجون اليوم يسترخصون.. ولا يزعجني لقب "عانس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفضت الفنانة البحرينية شيماء سبت اتهامها باستغلال مرض شقيقتها شذى لتحقيق "شو إعلامي"، مؤكدة أنها لا تنقصها شهرة وهذه التصرفات تصلح فقط لبنات الأمس أو اليوم، وليس هي التي بدأت العمل الفني منذ عام 1988.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية أنها لا تعتمد على السوشال ميديا لتحقيق نجومية لأنها كما تساهم في إظهار نجوم حقيقية صنعت العديد من "الفقاعات الإعلامية"، لافتة إلى أن مواقع التواصل لا تهتم إلا بالأمور التافهة للنجوم وتترك كل ما يطرحونه من قضايا أو تصريحات جيدة.

وكشفت النجمة البحرينية أن حالة شقيقتها شذي الصحية بدأت في التحسن ولكن بشكل بطيء لأنها أصيبت بمرض نادر للغاية لا يصيب إلا عددًا قليلاً من الناس حول العالم وهو "شلل جزئي بالمعدة".

وأكدت شيماء سبت أن مرض شقيقتها أظهر المعدن الحقيقي للكثير من الناس حولها، لافتة إلى أنها كان لديها موقف من بعض الناس الذي يبدو سلوكهم غير جيد علي السوشال ميديا ولكنها فوجئت ان الكثير منهم يريدون مساعدتهن ويرشحون لهم أسماء أطباء وأدوية لمساعدة شقيقتها.

وعن سبب قلة أعمالها الدرامية سواء في الإمارات أو خارجها، أوضحت أن السبب هو تقدمها في العمر وعدم مناسبة كل الأدوار لها، مضيفة أن بعض المنتجين أصبحوا "يسترخصون" ولا يحبون الاستعانة بالنجوم ويعتمدون علي من هم أجورهم قليلة ولا يكلفونهم شيء.

وشددت على أن لقب "عانس" لا يزعجها أبدًا، ولكنها تجده عنصريًا لأبعد الحدود وأطلقه العرب لتدمير وإحباط أنفسهم، مؤكدة أنه لا يوجد في الحياة ما يسمى أن قطار الزواج أو الأحلام أو الأهداف فات أحد.