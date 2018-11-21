يسرا عبد الرحمن تضع لمسات فريدة على إكسسوار لكارتون "سالي"

القاهرة - شيماء مكاوي صممت " يسرا عبد الرحمن"، مصممة الاكسسوار والديكور، إكسسوار من الفوم الملون جسدت من خلاله بطلة الفيلم الكارتوني القديم "سالي". وقالت لـ" لايف ستايل": يعتبر هذا الكارتون من ذكريات الطفولة الجميلة، وأجمل ما في التصميم الذي قدمته إنني جعلت "سالي" تضحك لأنها كانت تبكي كثيرًا".

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