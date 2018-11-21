هل تكون الصبغة النباتية الحل الأفضل لتلوين الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

شهدت الصبغات النباتية المستعملة لتلوين الشعر تطورًا كبيرًا مؤخرًا، سواء على مستوى المكونات المستعملة أو النتائج التي توفرها. وقد أصبح من السهل استعمالها وتطبيقها في المنزل للحصول على نتيجة مثالية على مستوى الألوان والعناية بالشعر. اكتشفوا فيما يلي أبرز خصائصها، بحسب موقع "العربية".

ممّ تتكون هذه الصبغات النباتية؟

تحتوي الصبغات النباتية على مواد ملونة نباتية منها الحنة، الكاسيا، والأرجواني. وهي تأخذ شكل بودرة طبيعية 100 بالمئة.

-الحنة: تؤمن تدرجات برتقالية، حمراء، وصفراء.

-الكاسيا أو الحنة غير الملونة: تستعمل عادةً لإضفاء اللمعان على الشعر.

-أنواع أخرى من النباتات الملوّنة منها البابونج، وقشر الجوز التي تؤمن تدرجات لونية مختلفة تتراوح بين الأسود، الشيكولاتة، البني، والذهبي.

-زيوت نباتية وأساسية تتم إضافتها إلى الصبغات النباتية كونها تعتني بالشعر وتؤمن له النعومة التي يحتاجها.

هل يمكن تفتيح الشعر بالصبغات النباتية واستعمالها لتغطية الشعر الأبيض؟

خلافًا للصبغات الكلاسيكية، لا تستطيع الصبغات النباتية أن تفتح لون الشعر أكثر من درجتين أو ثلاثة، وهي تؤمن اللمعان ولمسات لونية مشرقة ولكنها لا يمكن أن تحول الشعر من البني إلى الأشقر.

أما بالنسبة لتأثيرها على الشعر الأبيض، فقد تكون النتيجة مخيبة للآمال لدى استعمال التلوين النباتي في المنزل على شعر غزاه الشيب بنسبة 50 بالمئة. ولكن اللجوء إلى خدمات خبراء بتلوين الشعر ممكن أن يؤمن النتائج المرجوة عند استعمال التلوين النباتي على الشعر الأبيض.

ما هو الفرق بين الصبغات النباتية والصبغات الكيميائية؟

تحتوي كل أنواع الصبغات الكيميائية على مواد مؤكسدة ومركبة تدخل إلى عمق الشعر وتكون قاسية عليه، فيما تكتفي الصبغات النباتية بتغليف سطح الشعر دون أن تصل إلى قلب أليافه، وهي تعتني بالشعر ولكن يجب وضعها عليه لفترة أطول من الصبغات الكيميائية وهي لا تؤمن تغطية كاملة للشعر الأبيض.

تعتني الصبغات النباتية بفروة الرأس أيضاً وهي تلون الشعر بشكل طبيعي دون أن تلحق الأذى به، تسمح هذه الصبغات بإحياء لون الشعر من خلال تدرجات لونية مشرقة وانعكاسات تتنوع بين الخفيفة والقوية حسب الحاجة.

كيف يتم الانتقال من التلوين الكيميائي إلى التلوين النباتي؟

يجب الانتظار حوالي الشهرين بعد استعمال التلوين الكيميائي وقبل الانتقال إلى التلوين النباتي، كون المواد النباتية لا تتناسب مع المكونات الكيميائية. على أن يتم تطبيق قناع من الطين مزيل للسموم على الشعر لتنظيفه وتنقيته بالعمق فبل الانتقال من التلوين الكيميائي إلى النباتي.

وعند الرغبة بالعودة إلى التلوين الكيميائي يجب الانتظار عدة أسابيع وإعطاء المجال للتلوين الطبيعي كي يزول.

كم يدوم التلوين النباتي على الشعر؟

عند تطبيقه بالشكل المناسب تتثبت مواد التلوين النباتي على الشعر، ولن تحاجي لإعادة تلوينه قبل شهرين إذا كان شعركِ داكنًا وقبل 6 أسابيع إذا كان شعركِ فاتح اللون.

عند استعمال التلوين النباتي، ينصح الخبراء باستعمال شامبو خالٍ من السولفات للحفاظ على حيوية لون الشعر بعد تلوينه بالصبغة النباتية، كما أن استعمال بلسم وقناع يعتني بالشعر ضروري للحفاظ على رونقه وحيويته.