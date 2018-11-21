كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:03 صباحاً - الفيومي : إجراء التحليل للموظفين للكشف عن متعاطي المخدرات ليس بدعة
كتبت : انجي بيومي
قال محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية نص على إجراء تحليل مخدرات للموظفين، كما أن قانون العمل الذي ينظم علاقة العمل في القطاع الخاص به نص مماثل.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء الثلاثاء، أن إجراء التحليل للموظفين للكشف عن متعاطي المخدرات ليس بدعة، بل قانون يهدف إلى محاربة الإدمان.
وأشار، إلى أن كل الدول التي تتقدم تحترم قوانينها، لافتًا إلى أن الإدمان يترتب عليها آثار سلبية كبرى.
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