كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:03 صباحاً - أمواج هائلة تدمر شرفات مبنى ساحلي في جزر الكناري

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير عن هجوم أمواج هائلة على البنايات في جزر الكناري.

وهاجمت الأمواج مبنى في منطقة تينيريفي، التي يقصدها الكثيرون لقضاء العطلات، حيث اجتاحت الأمواج الهائلة مجمعات سكنية على شاطئ البحر، وشوهدت موجات "وحشية" جراء العاصفة الشديدة، وهي تصطدم بأحد المباني لتصل إلى ارتفاع ثلاث طوابق، مسبّبة انهيارا تاما للشرفات، في لقطات مثيرة للرعب.

كما اضطرت السلطات إلى قطع الوصول إلى حوالي 67 شقة في ميسا ديل مار، حيث ضرب الإعصار شمال تينيريفي، أكبر جزر الكناري، وتم إجلاء 39 شخصا من موقعين منفصلين من الجزيرة، حيث ضرب البحر المضطرب سواحلها، وغادر نحو 15 شخصا المبنى السكني الذي يظهر في الفيديو.

كما تم إجلاء مبنى آخر في غراتشيكو، حيث ارتفعت مستويات المياه بالداخل مما ألحق أضرارا بالمصاعد، ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات، فيما ما تزال الحكومة وخدمات الطوارئ في حالة تأهب.