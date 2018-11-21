كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 08:03 صباحاً - وكيل حسام غالي ينفي رحيله من الأهلي

حسام غالي

أكد نادر شوقي وكيل اعمال حسام غالي ان لاعب النادي الاهلي السابق قادر على شغل منصب مدير الكرة، أو المدير الرياضي بالقلعة الحمراء عقب الاعتزال مباشرة لانه قائد وصاحب قرارات.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد اسند لغالي مهمة العمل كمنسق لقطاع الكرة، فور اعلانه الاعتزال، والذي تردد أنه تقدم بالاستقالة منه على خلفية اعتراضه على بعض قرارات الخطيب.

وأضاف نادر شوقي: "وائل جمعة تم تعيينه في منصب مدير الكرة بعد اعتزاله ولم ينجح لاسباب خارجة عن ارادته".

ووتابع: "وائل جمعة لم يكن يملك الامكانية لادارة الأمور من خارج الملعب وكان يشعر بأنه مازال في الملعب وليس خارجه".

وعلق نادر شوقي على الانباء التي أكدت استقالة غالي من منصبه بسبب أزمة هيثم عرابي المثارة في الفترة الماضية.

وتابع: "لا ارى اي موقف، ارى فقط كلام على السوشيال ميديا ليس أكثر".

وأتمم: "غالي مستمر في منصبه، من الذي قال انه رحل؟، لم يقدم غالي استقالته بسبب هيثم عرابي ولم يصدر منه أي تصريح، غالي موجود على قوة النادي الاهلي حتى هذه اللحظة".