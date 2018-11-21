حسن حسني باكيًا: فرحت إنهم كرموني وأنا عايش! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يتمالك الفنان المصري حسن حسني، دموعه، فور صعوده على خشبة المسرح، لحظة تكريمه بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ40، الذي أقيم مساء الثلاثاء.

وصعد حسني على المسرح لاستلام جائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله طوال مشواره الفني، وذلك بعد غياب طويل عن الحضور في المهرجانات الفنية.

وتأثر الفنان القدير بتصفيق الحاضرين له لحظة استلامه الجائزة، لتسقط دموعه وعلق على تكريمه قائلًا: "فرحت إنهم افتكروا يكرموني وأنا عايش".

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 40، منذ قليل، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 نوفمبر من الشهر الجاري.

وشهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور كوكبة من النجوم والنجمات، أبرزهم إلهام شاهين ونادية الجندي وليلى علوي وياسمين رئيس ودرة وحسين فهمي وسمير صبري وغيرهم، ويرأس هذه الدورة السيناريست والمنتج محمد حفظي.