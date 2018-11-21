كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - صندوق الإدمان : بعض الجهات الحكومية وصلت فيها نسبة التعاطي إلى 13%

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن عملية الكشف عن المخدرات في الهيئات والجهات الحكومية قائمة، ونقوم بالكشف عن المخدرات داخل 8 وزارات في التوقيت الحالي، وتم الكشف على 8000 موظف خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأضاف "عثمان" في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل يوم" على فضائية " أون إي"، أن هناك فعالية إيجابية لحملات الكشف عن الإدمان وتعاطي المخدرات، موضحا أن بعض الجهات الحكومية وصلت فيها نسبة الإدمان إلى 13% وبعد حملات الكشف عن الإدمان قلت نسبة التعاطي إلى 3%.

وتابع: "من الضروري أن تكون عملية الكشف الإدمان عشوائية مفاجئة، ونحن لا نفصل الموظف المتعاطي، ولكن يتم إيقافه عن العمل ويتم تحويله للنيابة الإدارية ويحصل على جزاء إداري، وفي حال إصراره على التعاطي يتم فصله".

وأكمل: "هناك آلية للعلاج ومتاحة لكافة المواطنين من خلال خط ساخن 16023، ويكون العلاج بالمجان وفي سرية كاملة".