كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - خروج قطار عن القضبان في إسبانيا-فيديو

صورة أرشفية

كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن خروج قطار عن القضبان في إسبانيا. حيث أعلنت الشرطة الإسبانية بأن شخصاً لقي حتفه وأصيب ستة آخرون على الأقل جراء خروج قطار ركاب كان يقل نحو مئة وخمسين شخصا عن القضبان قرب مدينة برشلونة، والحادث نتج عن انهيار أرضي بعد أن تعرض شمال البلاد لأمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية.

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