كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - سامي عبد العزيز يناشد الدعاه الاستشهاد بالمشاهد الكوميدية والدرامية في خطبهم

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن المواد الثقافية يجب ألا تقل عن 50% من إجمالي المناهج التي تدرس للدعاة خلال العملية التعليمية، مضيفًا أن مظهر الداعية هام ومؤثر، فلا يشترط أن يرتدي الداعية زيا معينًا، ولكن الأهم أن يكون حسن المظهر.

وطالب عميد كلية الإعلام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببنرامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، الدعاة بالاستعانة بأدوات العرض لأن ذلك سيساعد المتلقي على الفهم بشكل أكبر، مضيفًا أن هناك ضرورة على تدريب الدعاة على مواجهة أي اسئلة محرجة ومواجهة أي ضغوط.

وطرح تساؤلًا عن عدم استشهاد الدعاة بالمشاهد الكوميدية والدرامية في الخطبة، قائلًا: "ما الذي يمنع الدعاة من الاستشهاد بالمشاهد الكوميدية والدرامية في خطبهم".