كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - ترامب: العقوبات على إيران ستكون "قوية جدًا"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات علي إيران بأنها "قوية جدًا" ومؤثرة بشكل كبير متوعدًا بفرض المزيد منها على طهران في الوقت الذي تَلْقي فيه بلاده دعمًا في هذه القضية.

وتوقع ترامب، في حديث له مع صحفيين نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، إمكانية التوصل لاتفاقية "عادلة" ومساعدة الشعب الإيراني، حسب قوله