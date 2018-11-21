كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثى بمحافظة الحديدة اليمنية



أعلن التحالف العربي تدمير منصة صواريخ باليستية لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقال مصدر ميداني إن غارتين جويتين لمقاتلات التحالف العربي باغتتا منصة صواريخ باليستية كانت مليشيا الحوثي تخزنها في مزرعة قرب بلدة دير أبكر بمديرية القناوص.

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