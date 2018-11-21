كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - بالفيديو.. تكريم حسن حسني بمهرجان القاهرة السينمائي
وجه المخرج الكبير داود السيد كلمه لكل الساده الحضور، قائلاٌ :" مساء الخير و كل سنة وأنتو طيبين أحيانا ما يذكره البعض أن المخرج يفرح عندما يجد السيناريو المناسب أو الممثل المناسب، و لكن ما يفرح المخرج بجد أن يجد ممثل مناسب لهذا الدور بمنتهي السهوله و
من الممثليين الذين سوف نكرمهم واحد من أهم الممثليين، و الذي يراهن المخرج عليه و من رغم ادواره الكثيره أننا لكننا نستطيع لمس أدواره و لا نستطيع الأستغناء عنه، و هو النجم حسن حسني.
ثم وجهه النجم حسن حسني كلمة لكل الساده الحضور: قائلاٌ" أنا فرحان أوي أنهم لاحقوا يكرموني و اشوف التكريم ده وأنا لسه عايش".
يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسني مسلسل "رحيم" الذي شارك به خلال السباق الرمضاني الماضي مع الفنان ياسر جلال، وجسد من خلاله شخصية والده.
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