كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 05:09 صباحاً - جابر عصفور: ليس كل خريجي الأزهر رجعيين وهناك استثناءات



قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن ليس كل خريجى الأزهر تقليديين ورجعيين وهناك استثناءات ولكن قليلة جدا. وأضاف "عصفور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز مُقدم برنامج "90دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء،أن سبب خروج مثل هؤلاء الطلاب المستنيرين يمكن أن يكون سببة وجود مُعلم ذات طابع مستنير ومتطلع مثال الأستاذ محمود زقزوق أو السفر لبعثات للخارج. وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أنه لايمكن القول بأن كل خريجى الأزهر موضوعين داخل قائمة سوداء لأن هناك استثناءات ويجب معرفة كيف صُنعت تلك الأستثناءات،مضيفاً أنه يجب توضيح فكرة أنه لا يوجد أى تناقض بين أن يكون الإسلام عصرى ويتواكب مع العصر ومن هنا نصل إلى فكرة تجديد الخطاب الدينى.

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