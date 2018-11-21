بالصور| الأسود يسيطر على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين

انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل قوي لاستقبال الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

وتألقت الفنانات على السجادة الحمراء، بسبب حضورهن المميز، وإطلالتهن التي خطفت الأنظار، ولأن اللون "الأسود" دائمًا ما يكون أبرز الخيارات، تألقن العديد منهن اليوم، بارتدائهن فساتين سوداء.

وجاء على رأسهن الفنانة رجاء الجداوي، ياسمين رئيس، غادة عادل، أروى جودة، وياسمين رئيس، وغيرهن الكثير.

وتنوعت التصميمات بين الفساتين الطويلة، والقصيرة، والمفتوحة، أو المُطرز منها والسادة، ولكن سيطر اللون الأسود على معظم الموديلات.

وإليكم أبرز الإطلالات:

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