كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - محسن عادل: الاستثمار الخاص زاد بنسبة 27%

كتبت : شيرين عصملي

قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن حجم تدفقات السياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر ثابت ويسير بشكل جيد للغاية .

وأضاف عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن حجم الاقتراض المصري من الخارج معقول، لأن الاقتراض يكون لتمويل المشروعات وليس لسد عجز الموازنة، ويتم توجيه الاموال لتنفيذ مشروعات، ومصر تعتبر من أقل الدول على مستوى العالم في تكلفة الاقتراض.

وتابع:" نسير بخطى جيدة في الاستثمار الأجنبي، والقطاع الخاص يمثل 70% من حجم الاستثمارات في مصر، وحجم الاستثمار الخاص زاد بنسبة 27% العام الماضي"، مؤكدا أنه لن يضع أي مستثمر اجنبي استثماراته في مصر إلا إذا رأى عدم تعرض المستثمر المحلي إلى أي مشاكل، ولابد من حل مشاكل المستثمر المحلي، ونفتح الباب لحل أزمات المستثمر المحلي.