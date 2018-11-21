كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - شاهد.. رد نجيب ساويرس على شخص دعاه لدخول الإسلام
كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن استياء رجل الأعمال نجيب ساويرس من أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حيث كان يدعوه للدخول للإسلام.
وأضاف "الغيطي" من خلال برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ltc"، أن ساويرس رد على المتابع ردا قويا حيث قال له: "أنا مبسوط في ديني،
وأنت كمان مبسوط في دينك ".
واستطرد "ساويرس" قائلا: "خلي كل واحد على دنيه، الدين مش بنختاره إحنا إتولدنا لاقينا نفسنا كده، مش بيقولوا في الدين الإسلامي لكم دينكم وليا دين".
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