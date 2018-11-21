كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - "بانوراما البشاير 360" شاهد المدينة التاريخية "كيتو" عاصمة الاكوادور



سان فرانسيسكو دى كيتو التي غالبا ما يطلق عليها كيتو هي عاصمة الإكوادور التي تقع شمال غرب أمريكا الجنوبية. تقع مدينة كيتو في شمال وسط الإكوادور في حوض نهر جويلبامبا.يبلغ تعداد سكان كيتو 1,397,698 مليون نسمة وفقا لاخر احصائية لسنة 2001 وتقريبا 1,504,991 مليون نسمة كما قدرت البلدية في عام 2005.

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